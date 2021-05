Livraria Dois Pontos: online, mas com uma seleção humana

Você entra em uma livraria e se depara com uma mesa de livros de autores africanos. Você nunca leu um autor africano, mas aquilo chama a sua atenção. Você compra, gosta, continua lendo. Em uma livraria online, dificilmente isso aconteceria. "O algoritmo não passa por isso. Se você nunca buscou um autor africano, ele não vai te sugerir nada nessa linha. O que queremos é dizer às pessoas: isso não está no seu histórico, mas essa é a nossa seleção e talvez você goste", comenta Ana Paula Rocha, de 45 anos, sócia da recém-inaugurada Dois Pontos, livraria exclusivamente virtual que aposta no conteúdo, numa seleção plural, na contextualização de seu acervo e no diálogo constante com o leitor.

Ana Paula é economista, foi sócia da Zahar até a venda para a Companhia das Letras, e aceitou o convite da amiga de infância Ciça Pinheiro, de 44 anos, ex-Trip e responsável pela estratégica de marca e comunicação da Todavia, para esse projeto - que começou a ser estruturado em outubro. "Amamos livrarias e sabemos que há excelentes livrarias. No online, achamos que essa parte de dica, seleção e conteúdo tinha um lugar ainda não totalmente explorado. Para nós, é importante ajudar o leitor a encontrar um livro e o livro encontrar um leitor. Fazemos nossas seleções e contamos por que escolhemos essas obras", diz Ciça.

A Dois Pontos tem 10 funcionários e base em São Paulo. Ana Lima Cecilio, que teve passagens por editoras como a Biblioteca Azul, da Globo, e a Carambaia, é a gerente de conteúdo. Outro diferencial da livraria é que ela já nasce com dois clubes de assinatura, um modelo de negócio que conquistou muitos leitores durante a pandemia.

O Histórias Irresistíveis manda para os assinantes uma obra inédita de ficção. O Bússola, um livro de não ficção, sempre sobre assuntos urgentes, que possa ajudar o leitor a entender melhor questões, por exemplo, como a indígena, ou o envelhecimento, ou o meio ambiente. "Um bom livro sempre nos dá uma nova perspectiva. Queremos livros que, de algum jeito, coloquem o assunto no colo das pessoas para elas pensarem sobre aquilo", comenta Ciça.

A Dois Pontos chega num momento de crise para o mercado editorial, que se estende já há alguns anos. Com a pandemia, as livrarias físicas, que já vinham perdendo espaço, ficaram ainda mais prejudicadas e é consenso que é hora de repensar modelos. No meio-tempo, conforme mostrou a Pesquisa Produção e Venda do Setor Editorial Brasileiro, revelada nesta terça, 25, livrarias exclusivamente virtuais foram responsáveis, em 2020, por 84% do faturamento das editoras.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.