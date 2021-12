Litoral paulista registra alta de até 300% em casos com sintomas gripais

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Às vésperas do fim de ano, a epidemia de gripe que já afeta ao menos 17 estados tem pressionado a demanda por atendimento hospitalar em cidades do litoral paulista como Santos, Guarujá, Caraguatatuba e São Sebastião, e do interior, como Jundiaí, São Roque e Sorocaba.

Na principal UPA de Guarujá, por exemplo, os atendimentos diários de pacientes com sintomas gripais saltaram de 150 para mais de 600 --um aumento de 300%. Segundo a Prefeitura, o efetivo médico foi ampliado em 50% para atender a demanda.

A administração municipal afirma, porém, que a alta nos atendimentos não refletiu em aumento nas taxas de internação e que não há registro de óbitos.

A secretaria municipal de Saúde diz que intensificou o monitoramento dos casos para apurar qual vírus tem causado os sintomas, realizando a coleta do exame para suspeita de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Além do novo coronavírus, circulam no país os subtipos de influenza A H3N2 e H1N1 e o vírus da influenza B.

O material é em seguida encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz, do governo estadual, que faz o diagnóstico de Covid-19 ou influenza. A prefeitura de Guarujá afirma ainda não ter recebido os resultados.

Em Santos, foram montadas três tendas para atender exclusivamente pacientes com sintomas gripais, 24h por dia. Os centros de triagem foram instalados nas UPAs central e zona leste e no Centro Esportivo M. Nascimento Júnior, vinculado à UPA da zona noroeste.

Em dezembro, as três UPAs já atenderam mais de 13 mil pacientes com sintomas gripais. No mesmo mês do ano passado, foram registrados 1.756 atendimentos deste tipo nas UPAs central e da zona noroeste.

Na primeira semana de dezembro, foram registrados 1.275 casos gripais nas três unidades. Na segunda semana, 2.929. Do dia 16 ao dia 21, os casos saltaram para 5.173. Do dia 22 ao dia 17, foram 4.512.

A secretaria municipal de Saúde de Santos afirma que a coleta de exames para influenza só é realizada na rede pública em pacientes internados com Síndrome Respiratória Aguda Grave, conforme protocolo estadual.

A prefeitura orienta que idosos, gestantes e pessoas com comorbidades procurem as UPAs diante do aparecimento dos sintomas, em função do maior risco de complicações.

Os demais pacientes são aconselhados a manejar os sintomas e procurar atendimento se não houver melhora, devido à sobrecarga no sistema de saúde.

Caraguatatuba também tem observado um aumento expressivo nos pacientes com sintomas respiratórios. Em apenas uma semana, os casos de síndrome gripal nas UPAs registraram alta de 53%.

Entre os dias 13 e 19 de dezembro, o número de atendimentos foi de 3.192. Entre os dias 20 e 26, os casos chegaram a 4.886.

Com a pressão na demanda e a chegada de turistas no verão, a secretaria municipal de Saúde decidiu reforçar o efetivo nas UPAs até fevereiro de 2022. Duas tendas também estão sendo instaladas na área externa da UPA central.

Na primeira semana de dezembro, as unidades estavam atendendo, em média, 275 pacientes por dia. Na segunda semana, esse número subiu para 456. Agora, são em média 698 atendimentos diários.

São Sebastião também registra aumento nos atendimentos de pacientes com sintomas respiratórios, como tosse, coriza e obstrução nasal.

De segunda (27) para terça-feira (28), foram 312 casos do tipo apenas na UPA do centro. Em novembro, a mesma unidade atendeu diariamente, em média, 24 pacientes com síndrome gripal.

O crescimento na demanda também tem ocorrido no interior do estado. Em Jundiaí, foram disponibilizados, preventivamente, 41 leitos voltados para pacientes gripais no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, sendo 26 de UTI.

Do total de casos, a minoria testa positivo para Covid-19 (7%), diz a prefeitura. Nos últimos 15 dias, aumentou em 121% a procura de atendimento por pessoas com síndrome gripal. A administração municipal afirma que também reforçou o efetivo de profissionais da saúde.

Em Sorocaba o número de casos gripais passou de 824, de 6 a 12 de dezembro, para 1.235, do dia 13 ao 19. Apenas do dia 20 ao dia 22, última atualização da prefeitura, foram registrados 1.181 casos.

Em São Roque, a Santa Casa de Misericórdia abriu nesta terça-feira (28) uma ala exclusiva para o atendimento de pacientes com síndrome gripal.

Ente os dias 1º e 26 de dezembro, a unidade de saúde registrou 1.358 atendimentos de pessoas com sintomas respiratórios.