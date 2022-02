Litoral de SP tem festa de até R$ 3.000 com pagode, eletrônico e funk

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A decisão das prefeituras do litoral paulista de suspender o patrocínio para festas públicas, incluindo o veto à passagem de blocos de Carnaval, vai fazer com que aquele folião acostumado a festejar ao ar livre tenha que procurar por festas privadas.

Na Baixada Santista e no litoral norte, os principais eventos para celebrar o Carnaval serão realizados em clubes, o que eleva o preço dos ingressos --um camarote chega a custar R$ 3.000. Entre os shows previstos, estão os de bandas de pagode, funk e música eletrônica.

Em Ilhabela, o Carnaval vai contar com shows no Sea Club, localizado no Saco da Capela. Os eventos no local vão ocorrer entre o sábado (26) e segunda (28). A programação inclui música eletrônica e funk.

Acostumado a desfilar pelas ruas de São Paulo e Rio de Janeiro, o Bloco da Favorita vai se apresentar no Sea Club, a partir das 14h de segunda-feira. Mulheres pagam R$ 130, enquanto homens devem desembolsar R$ 140.

Localizado em Ubatuba, o Cafe de La Musique também programou três dias de festa. O folião incansável pode adquirir um pacote por R$ 3.000, que é válido por três noites. O valor é referente ao camarote para até seis pessoas, sendo R$ 2.000 revertidos em consumação.

O cardápio de festas também inclui Guarujá. Na cidade da Baixada Santista haverá eventos em clubes, mas também em baladas, caso da Lucky Scope, localizada na praça Doutor Walter Belian, 86, no Jardim Guaiuba, que abrirá as portas no sábado (26) e domingo (27).

A entrada custa R$ 20, com direito a dançar ao som de marchinhas de Carnaval e artistas locais. Também em Guarujá, o Illusion Music Bar, no Jardim Helena Maria, vai proporcionar festas de Carnaval com entrada a R$ 25.

*

PROGRAMAÇÃO DO LITORAL

ILHABELA

26.fev (sábado)

Sunset Party Carnaval Eletrônico

Sea Club Ilhabela

Tom Keller, Margot e mais

a partir de R$ 50,00 + taxas

11h

27.fev (domingo)

Carnaval na Ilha

Sea Club Ilhabela

Vintage Culture

a partir de R$ 500,00 + taxas

14h

28.fev (segunda-feira)

Carnaval na Ilha

Sea Club Ilhabela

Banda Bloco da Favorita, DJ Wally e Rodrigo Mantega

Feminino a partir de R$ 130,00 + taxas e masculino a partir de R$ 140,00 + taxas

14h

UBATUBA

26.fev (sábado)

Spring House

Cafe de La Musique

Diversos DJs

a partir 120,00 + taxa

20h

27.fev (domingo)

Somm Sessions

Cafe de La Musique

Diversos DJs

a partir de 120,00 + taxa

20h

28.fev (segunda-feira)

Baile do Cafe

Cafe de La Musique

Diversos DJs

a partir de 120,00 + taxa

20h

GUARUJÁ

26.fev (sábado)

Carnaval Corona Sessions

Casa Grande Hotel

Jeito Moleque

a partir de R$ 80 + taxa

18h

Feijuca do Malandro

Lucky Scope

Marchinhas de Carnaval e artistas locais

R$ 20

13h às 21h

27.fev (domingo)

Corona Sessions

Casa Grande Hotel

Mc Melody e Mc Mirella

a partir de R$ 50 + taxa

18h

28.fev (segunda-feira)

Corona Sessions

Casa Grande Hotel

Inimigos da HP

a partir de R$ 50,00 + taxa

18h