Litoral de SP e RJ devem ter grandes volumes de chuva a partir desta quinta (21)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O litoral de São Paulo e praticamente todo o estado do Rio de Janeiro deverão ter chuvas e ventos fortes a partir desta quinta-feira (21), por causa da passagem de uma frente fria, que se deslocará do Rio Grande do Sul.

Até domingo (24), a região de Ubatuba, no litoral norte paulista, poderá receber cerca de 180 mm de chuva, aponta previsão da Climatempo.

No Rio de Janeiro, o alerta da agência prevê acumulados com mais de 300 mm de chuva.

Ilha Comprida, no litoral sul paulista, poderá ter ventos de até 85 km/h por causa da passagem da frente fria, conforme alerta feito pela Marinha nesta terça-feira (19).

"Esse sistema chega ao Brasil com forte intensidade, devendo causar acentuada queda da temperatura e grande intensidade de ventos marítimos, que vão concentrar muita umidade entre as encostas da serra do Mar e do litoral, reforçando as nuvens de chuva", afirma a meteorologista Josélia Pegorin, da Climatempo.

Essa a primeira frente fria do outono --iniciado na madrugada desta quarta-feira (20)--, e que irá quebrar o bloqueio da forte alta pressão atmosférica que gerou a onda de calor dos últimos dias no Brasil.

Ela é prevista para chegar nesta quarta ao Rio Grande do Sul, onde algumas regiões do estado já têm sofrido com a instabilidade nos últimos dias --em Santa Rosa, choveu 81,6 mm em apenas 24 horas, de acordo com boletim divulgado na tarde desta terça (19).

Em São Paulo, esta frente fria desloca-se rapidamente e já atinge o estado na quinta.

De acordo com a meteorologista Pegorin, fortes pancadas de chuva devem ocorrer à tarde e à noite no litoral norte paulista, com risco de raios e de intensas rajadas de vento, que podem chegar aos 80 km/h --a Climatempo prevê cerca de 50 mm de chuva para a quinta-feira na região de Ubatuba.

Próximo dali, a Costa Verde do Rio de Janeiro, onde fica Paraty e Angra dos Reis, tem potencial para temporais. O mesmo é previsto na quinta para a região de Resende e Volta Redonda, e na Grande Rio.

Na sexta-feira (22), a frente fria avança atingindo todo o Rio de Janeiro e ainda causará instabilidade no litoral norte paulista.

A previsão é que Ubatuba e seu entorno tenham até 100 mm de acumulado de chuva apenas na sexta-feira. "Representa quase metade da média normal para março", afirma Pegorin.

Segundo a meteorologista da Climatempo, dados mais recentes do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mostram que a média de chuva em março naquela região varia de 220 mm a 260 mm.

No sábado (23), a o tempo permanece instável, com predomínio de céu nublado e chuva menos volumosa, mas frequente durante quase todo o dia.

A combinação da chuva, céu nublado e ventos frios marítimos, poderão deixar a temperatura amena --de acordo com o Inmet, os termômetros devem marcar, no máximo, 23ºC em São Sebastião, também no litoral norte de SP, no sábado.

Na Baixada Santista, a previsão também é de fim de semana chuvoso, com temperatura máxima de 25ºC.

A Climatempo chama de excepcional a chuva esperada para sexta e sábado no Rio de Janeiro.

"Nestes dois dias, a chuva será frequente e terá períodos intensos, com taxas horárias muito elevadas", diz.