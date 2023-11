Litoral de São Paulo deve ter mais de 40ºC no fim de semana; veja previsão

Além do calor, a Defesa Civil alerta para os índices de baixa umidade relativa do ar, que devem ficar abaixo de 30% -a OMS (Organização Mundial da Saúde) indica que a índice inferior a 60% é prejudicial à saúde.

Conforme mapa do Inmet, todas as capitais brasileiras deverão ter temperaturas máximas acima de 30ºC neste sábado.

Ao menos 12 estados brasileiros e o Distrito Federal (área vermelha) devem registrar vários dias com temperaturas pelo menos 5°C acima do normal para novembro.

Na capital paulista, aponta o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, a tendência é de 35°C de máxima neste sábado, e de 37°C, no domingo. Assim, a cidade pode registrar o dia mais quente do ano -a maior marca de 2023, de 36,5°C, foi atingida no dia 24 de setembro.

A marca começa a subir neste sábado no litoral norte paulista. Em Ubatuba, a máxima deve atingir 32°C para chegar aos 38°C no domingo. Há previsão de pancadas de chuva à tarde.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se lhe perguntarem se vai dar praia neste fim de semana, responda que sim e como diria o velho jargão, "com um sol para cada um". A nova onda de forte calor que atinge o país deverá levar os termômetros a acima de 40ºC, principalmente no litoral norte de São Paulo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.