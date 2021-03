Lira se reúne com embaixador chinês e pede ajuda para vacinar brasileiros

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se reuniu nesta terça-feira (9) com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, e pediu ao país asiático que ajude a vacinar a população brasileira, em nova tentativa de melhorar a resposta ao combate à pandemia de Covid-19 em meio à falta de coordenação do governo federal.

Na conversa, o líder do centrão deixou clara a intenção de ser um interlocutor da China para melhorar o enfrentamento ao novo coronavírus no Brasil, segundo documento distribuído a jornalistas.

"O governo brasileiro não é apenas o Executivo, mas também o Legislativo e o Judiciário", afirmou, de acordo com a carta. "Portanto, também em nome do governo brasileiro, como presidente da Câmara, gostaria de reafirmar os compromissos permanentes com o governo da República Popular da China, em favor dos interesses dos nossos povos."

O presidente da Câmara defendeu que os interesses bilaterais "nunca foram nem poderão ser afetados pelas circunstâncias, pelas ideologias, pelos individualismos", além de ressaltar que a China é o maior parceiro comercial do Brasil.

O deputado, então, pediu ao governo chinês para ajudar o país a superar a pandemia, "oferecendo os insumos, as vacinas, todo o apoio que este grande parceiro da China precisa neste grave momento."

"Faço esse apelo para que salvemos vidas de brasileiros, brasileiros que alimentam e salvam vidas de chineses com nossa produção agrícola", disse. "Se nós não vacinarmos em massa a população brasileira, não sairemos dessa situação grave da pandemia. É importante que tenhamos acesso a todas as vacinas produzidas no mundo."

A reunião é mais uma tentativa de Lira de promover uma resposta coordenada à crise sanitária. Na terça-feira passada (2), o presidente da Câmara se reuniu com governadores e anunciou a criação, no Orçamento, de uma megarrubrica para reunir todas as despesas orçamentárias destinadas ao combate da Covid-19.

Na ocasião, o presidente da Câmara também propôs a criação de um grupo com um governador por região, com representantes do governo federal e da Câmara dos Deputados e com a participação do Ministério da Saúde e do Ministério das Relações Exteriores para acompanhar a situação das vacinas e da pandemia.

No mesmo dia, Lira colocou em pauta na Câmara um projeto que permite a compra de vacinas por estados, municípios e empresas. O texto aguarda sanção do presidente Jair Bolsonaro.

Enquanto isso, Bolsonaro ensaia uma mudança no discurso e passou a adotar uma ofensiva política para tentar estancar a perda de popularidade causada pela aumento do número de mortes e pela tímida evolução na imunização da população contra o coronavírus.