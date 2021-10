Linhas 9-esmeralda e 10-turquesa da CPTM terão alterações na operação neste domingo

A companhia ainda afirma que aos domingos e feriados todas as linhas da CPTM operam com intervalos médios de até 35 minutos entre os trens para realização de obras de manutenção e modernização.

Assim, será necessário que o passageiro realize a chamada "viagem negativa". Quem embarca em Utinga no sentido Rio Grande da Serra deve primeiro embarcar na direção oposta (sentido Jundiaí), desembarcar em São Caetano e prosseguir com destino a Rio Grande da Serra.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.