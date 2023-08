Linha 5-lilás do metrô fica paralisada por cerca de 2 horas após falha técnica em SP

"Foram acionados 80 ônibus do sistema Paese para atender o fluxo de passageiros, em ambos os sentidos", disse a ViaMobilidade. A empresa diz que a normalização leva algum tempo por causa do represamento de trens que ocorre após qualquer paralisação.

Na estação Santo Amaro, zona sul da capital, dezenas de passageiros eram orientados a sair da plataforma e esperar pela condução. Avisos sonoros nas estações e funcionários direcionavam as pessoas para os locais onde deveriam aguardar os veículos. Segundo uma passageira, os ônibus do Paese chegavam em intervalos com mais de 30 minutos.

O motivo da falha foi uma tentativa de furto de cabos de fibra ótica, segundo a empresa. Essa tentativa de furto ocorreu na região do Horto do Ipê, próximo à estação Capão Redondo, parada final da linha 5-lilás.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 5-lilás de metrô, que conecta bairros da zona sul de São Paulo, teve uma falha técnica e ficou totalmente paralisada por cerca de duas horas na tarde desta sexta-feira (18). Passageiros enfrentaram filas enormes e atrasos para utilizar ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio em Situação de Emergência), que fizeram a conexão entre as 17 estações da linha.

