Linha 12 da CPTM retoma viagens para a Grande SP após manhã e caos e superlotação

SÃO PAULO E CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Após uma manhã de caos e estações lotadas, a operação da linha 12-safira na estação Tatuapé começou a se normalizar na tarde desta segunda (5), após a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) retomar viagens diretas no sentido da Grande São Paulo.

Os transtornos ocorrem desde a madrugada de sábado (3), quando um trem de carga descarrilou e interrompeu a circulação dos trens. A linha 11-coral, também afetada pelo descarrilamento, segue com velocidade reduzida nas proximidades da estação Tatuapé, na zona leste.

A CPTM informou que desde a madrugada desta segunda, suas equipes atuam nos reparos da linha 12 no trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, após a retirada total do trem de carga operado pela MRS Logística.

Desde as 14h, segundo a CPTM, os passageiros que saem da região central conseguem fazer viagens diretas pela linha 12, mas quem precisa voltar ainda deve fazer baldeação em Engenheiro Goulart e utilizar até o Tatuapé os ônibus do sistema Paese (acionados em caso de falhas), que já circulavam mais vazios do que a superlotação registrada durante a manhã.

Conseguir voltar em uma só viagem, a tempo do jogo do Brasil x Coreia do Sul na Copa do Mundo, foi uma surpresa para o vendedor autônomo Eduardo Souza, 33.

"Moro em Ermelino Matarazzo [na zona leste]. Precisei fazer outro percurso e gastar um pouco mais", afirma.

Para a volta, ele diz que não viu indicações ou recebeu informações de que as viagens diretas haviam sido retomadas, apesar de a CPTM afirmar que equipes orientam os passageiros nas estações e que tem feito avisos sonoros nas unidades e nos canais de atendimento da companhia.

"Muita gente não está sabendo, não estão informando, ficamos sabendo aqui", diz Luis Ferreira, 47. O agente de estacionamento mora no Jardim Helena, também na zona leste, e também tentou a sorte na estação para voltar a tempo da partida. Pela manhã, ele conseguiu chegar ao trabalho porque saiu mais cedo.

Já Daniele Loureiro, 28, também moradora do Jardim Helena, se atrasou. "Cheguei lá [Engenheiro Goulart] às 5h40, mas estava lotado, muito lotado, e cheguei atrasada", diz Daniele, que é auxiliar de limpeza.

Nas redes sociais, dezenas de trabalhadores e estudantes que tentam chegar aos seus destinos nessa manhã reclamam da situação.

"Absurdo como o trabalhador tem que enfrentar tamanho descaso", escreveu uma usuária identificada como Eliana Barboza.

"A operação Paese é aquele tapa buraco que não funciona, poder público tem várias experiências com essa operação e ela sempre deixa a desejar, aprender com erros passados não é o forte do governo estadual de SP", disse Natan Ewer.

Pela manhã foram acionados 80 ônibus do sistema Paese. Os veículos estão circulando superlotados e uma multidão espera nas imediações das estações para tentar embarcar. A SPTrans informou que a CPTM é a responsável por solicitar o número de ônibus que julga necessário para atender a demanda.

A CPTM informou que suas equipes atuam nos reparos da linha 12-safira. "Desde a madrugada de sábado, quando aconteceu o acidente, os técnicos da CPTM e da MRS trabalham de forma ininterrupta para a retirada das peças das vias. Foram cinco locomotivas, com 16 vagões de carga, sendo dez de areia e seis de bobina de aço (com 14 bobinas pesando 30 toneladas cada)", afirmou.

Após uma rigorosa avaliação dos trilhos, segundo a companhia, os técnicos começaram os reparos das vias da linha 11-coral, que voltou a circular às 4h desta segunda. As equipes vão atuar para entregar o trecho entre Engenheiro Goulart e Tatuapé, da Linha 12-safira, o mais rápido possível, afirma a companhia.

Ainda segundo a companhia, nesta segunda, para facilitar os deslocamentos dos passageiros, o Metrô continuou com a estratégia de iniciar a operação mais cedo, às 4h, prestando serviço nas estações Brás e Tatuapé, sem paradas nas estações intermediárias. Além disso, a transferência com a CPTM na estação Tatuapé está liberada.

"Os passageiros estão sendo orientados pelas equipes das estações e por avisos sonoros, além de informações nos canais de relacionamento da companhia. Informações também podem ser obtidas no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030", finalizou.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) recomenda que os motoristas evitem nesta segunda-feira as avenidas Radial Leste e Celso Garcia, optando pela marginal Tietê. O órgão disse que vai reforçar as equipes de agentes e viaturas nos principais cruzamentos da região do Tatuapé e ao longo das rotas da operação Paese.