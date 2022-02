Linha 1 do metrô de SP abre mais tarde neste domingo (13) por causa de testes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 1-azul do metrô de São Paulo começará a funcionar mais tarde neste domingo (13), às 7h. Segundo a empresa do governo João Doria (PSDB), a medida ocorre para a realização de testes do novo sistema de sinalização e controle de trens (CBTC), antes do início da operação aos passageiros.

