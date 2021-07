Liminar suspende lei que autoriza prefeito de SP a criar cargos comissionados na Educação

Na terça, quando o projeto foi votado, a base do prefeito justificou as contratações como necessárias para manter uma máquina com orçamento bilionário como o da Secretaria Municipal de Educação.

A decisão acolhe pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, impetrada pelo diretório municipal do PSOL. O partido diz que os cargos, além de não exigirem formação ou experiência na área, custariam “mais de R$ 210 mil ao mês aos cofres públicos e são um desrespeito com os aprovados em concurso.”

A criação de 15 cargos, com salários de até 13 mil, foi aprovada na terça-feira (21) pela Câmara de São Paulo. O projeto de lei era uma das prioridades do prefeito e foi criticada até mesmo por vereadores de seu partido.

