Liga anuncia revisão de critérios de avaliação para Carnaval de SP

"A plenária será soberana para analisar todas as questões e, se considerar pertinente, promover mudanças no Regulamento e no Manual de Julgadores", disse Sidnei Carriuolo, presidente da Liga-SP.

O processo de revisão começa neste mês. Um grupo de estudos composto por profissionais do Carnaval paulistano vai fazer sugestões de mudança nos critérios de avaliação e no regulamento. Após isso, um relatório será submetido à plenária da Liga-SP.

