Liesa decide adiar desfiles das escolas de samba no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba) decidiu adiar os desfiles das escolas de samba do grupo especial, que aconteceriam em fevereiro de 2021, devido à pandemia de Covid-19.

A decisão foi tomada na noite desta quinta-feira (24), durante reunião entre representantes das agremiações. As informações são da Agência Brasil.

De acordo com o presidente da Liesa, Jorge Castanheira, como ainda não se sabe se haverá uma vacina até o carnaval, não haverá tempo hábil para as agremiações se prepararem. No entanto, ele destacou que, por enquanto, os desfiles não foram suspensos, apenas adiados.

A Liesa continuará acompanhando a situação da pandemia e fará novas reuniões para decidir se será possível realizar os desfiles em uma nova data em 2021 ou se o evento terá mesmo que ser cancelado.