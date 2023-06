Líder do PT na Câmara de SP diz que bancada votará contra Plano Diretor se não houver mudança

A proposta de revisão do PDE tem sido criticada por urbanistas por abrir brechas para intensificar a verticalização da cidade, permitir a construção de mais vagas de garagem próximas a eixos de transporte coletivo e dar opções para que empreiteiras não paguem em dinheiro a taxa para construir acima do limite estabelecido.

"Da forma que o projeto [do PDE] está agora, o PT vota contra", diz o líder do partido na Casa, o vereador Senival Moura.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretório municipal do Partidos dos Trabalhadores (PT) em São Paulo fará um ato contra a revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE) da capital paulista.

