Licenciamento de carro com placa final 9 vence em novembro em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os proprietários de automóveis cadastrados no estado de São Paulo e que tenham as placas terminadas em 9 devem realizar o licenciamento anual de seus veículos a partir da próxima segunda-feira (1º) até o fim do mês de novembro. O procedimento também deve ser feito pelos donos de caminhões cujas placas terminem em 6, 7 e 8. Segundo o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), todo o procedimento pode ser feito online.

Neste ano, a taxa é de R$ 98,91. O Detran informa que, antes de o licenciamento poder ser concluído, o proprietário deve pagar todos os débitos que ainda estejam pendentes, como IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor) e eventuais multas. Neste ano, não há cobrança do DPVAT, também conhecido como seguro obrigatório.

Alguns motoristas optam por pagar o licenciamento logo no início do ano, juntamente com o IPVA. No site do Detran, é possível verificar se esse pagamento ainda está pendente ou se já foi regularizado. Caso a taxa já tenha sido quitada no início deste ano, só será necessário pagar de novo em 2022.

O pagamento da taxa de licenciamento é todo feito por meio da rede bancária, seja pelo internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico das instituições financeiras credenciadas (Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú e Caixa Econômica Federal) ou em uma casa lotérica. Não é necessário ir a um posto do Detran ou Poupatempo.

É preciso informar o número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores). Com esse dado, o sistema localiza os débitos pendentes e libera o pagamento.

Um dia depois da confirmação do pagamento, o CRLV-e (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) fica disponível para download nos sites do Detran-SP, do Poupatempo e do Denatran (Departamento Nacional de Veículos), ou nos aplicativos Poupatempo Digital, Detran.SP e Carteira Digital de Trânsito.

É possível salvar o documento no próprio celular ou fazer a impressão em um papel sulfite comum. É obrigatório trafegar com esse documento.

O motorista que for flagrado rodando sem licenciamento está sujeito a ter o veículo apreendido, além de pagar uma multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira de habilitação.

Dezembro No mês de dezembro, terão de fazer o licenciamento em São Paulo os proprietários de automóveis com placa final 0 e dos caminhões com placas terminadas em 9 e 0.