Levantamento do Inpe diz que focos de incêndio na Amazônia são maiores em 12 anos para setembro

"Bolsonaro foi obrigado a falar de meio ambiente porque é um tema que se torna cada vez mais relevante, e no Brasil entra no debate eleitoral", opinou.

Em participação no UOL News após o discurso do presidente, a ex-ministra do Meio Ambiente e candidata a deputada federal Marina Silva (Rede) avaliou que dizer que a floresta está "intocada" é uma distorção dos fatos.

Os dados oficiais do Inpe contradizem o discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, realizado nesta terça-feira (19), que afirmou que a vegetação nativa do Brasil, que cobre "dois terços de todo o território brasileiro", está "exatamente como estava quando o Brasil foi descoberto em 1500".

