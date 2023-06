'Leopoldstadt', de Tom Stoppard, triunfa no Tony Awards

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Com os roteiristas de Hollywood ainda em greve, a cerimônia, que aconteceu em Nova York - no ornamentado e dourado United Palace, um antigo cinema extravagantemente decorado, cheio de lustres, tapetes e colunas majestosas -, foi marcada pelo improviso dos apresentadores.

Uma peça do veterano Tom Stoppard,, sobre a vida de uma família judia durante o Holocausto, e um musical sobre um adolescente que envelhece rapidamente venceram no domingo, 11, o Tony, o grande prêmio da Broadway.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.