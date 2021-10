Lenços brancos no Rio fazem homenagem aos 600 mil mortos da Covid

O taxista, segundo a Rio de Paz, vai levar o material para Brasília no dia 19 de outubro, data prevista para a leitura do relatório da CPI da Covid. Os lenços serão entregues à CPI.

Além dos lenços, quatro faixas foram distribuídas pela instalação. Uma delas perguntou quem sãos os responsáveis pela tragédia das mortes. As outras trouxeram as palavras incompetência, irresponsabilidade e insensibilidade.

O lenço branco foi escolhido por ser um símbolo do adeus, do aceno à distância e usado para enxugar as lágrimas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um trecho da praia de Copacabana, no Rio, foi tomado na manhã desta sexta-feira (8) por lenços brancos pendurados em varais, ao lado de algumas bandeiras do Brasil.

