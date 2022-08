Lei Padre Julio Lancelotti, que proíbe intervenção para espantar morador de rua, avança na Câmara

O número representa um aumento de 10 mil —ou 40%— no registrado no Censo de 2019.

A pandemia fez com que a população de rua aumentasse na capital paulista, sobretudo no centro da cidade.

Em fevereiro do ano passado, o padre usou uma marreta para quebrar pedras que a Prefeitura de São Paulo havia instalado embaixo de um viaduto na zona leste para impedir que pessoas sem casa dormissem no local.

"É uma brutalidade você andar pelas cidade e ver que debaixo de pontes e praças são acrescidas formações na arquitetura para impedir que uma pessoa em situação de rua possa dormir, por exemplo", afirmou o deputado Orlando Silva (PC do B-SP), que foi relator do tema na comissão.

Se o texto for aprovado, a vedação será inserida no Estatuto da Cidade.

