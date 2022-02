Lei do desacato fere a liberdade de expressão, diz Comissão Interamericana de Direitos Humanos

O crime está previsto no artigo 331 do Código Penal e prevê multa ou prisão de seis meses a dois anos.

De acordo com o subdefensor Público-Geral, Jair Soares, responsável pelo caso, extinguir o crime de desacato não significa admitir ofensas aos funcionários públicos. "Já há tipificações no ordenamento jurídico que protegem qualquer brasileiro dos crimes contra a honra, como injúria e difamação", argumenta.

"A aplicação de leis de desacato para proteger a honra de funcionários públicos que atuam em caráter oficial outorga-lhes injustificadamente um direito à proteção do qual não dispõem os demais integrantes da sociedade. Além das restrições diretas, as leis de desacato restringem indiretamente a liberdade de expressão, uma vez que carregam em si a ameaça do encarceramento ou de multas para aqueles que insultarem ou ofenderem um funcionário público", afirma a Corte em seu relatório.

