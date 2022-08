Law Kin Chong aparece de surpresa na Câmara de SP e fica em silêncio na CPI da Pirataria

O casal de origem chinesa já foi considerado um dos maiores contrabandistas do Brasil pela Polícia Federal. Seus advogados dizem que o presidente da CPI, Camilo Cristófaro (Avante), promove perseguição e pedem sua saída da presidência da comissão. Eles dizem que em vez de agir com a imparcialidade exigida pela posição, ele atua com suspeição.

