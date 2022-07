Laudo aponta veneno em jovem exumada no Rio e reforça suspeita contra madrasta

O adolescente de 16 anos se sentiu mal após participar de um almoço na casa do pai. Ele diz ter encontrado pequenas bolas azuis no feijão servido pela madrasta.

"Geralmente, a responsabilidade desses exames é do IML, mas dessa vez foi feito um procedimento diferente, fora do órgão competente. A própria perícia já havia concluído que não havia risco no primeiro laudo, feito menos de 24 horas da internação do Bruno. O primeiro laudo deu negativo", declarou o advogado.

Já sobre o resultado do exame no irmão de Fernanda, a defesa disse nesta terça (5) que o laudo é inconclusivo.

De acordo com o delegado do caso, Flávio Rodrigues, da 33ª DP (Realengo), a morte por envenenamento foi comprovada a partir da análise da exumação.

Procurado para comentar o resultado do exame, o advogado de Cíntia, Carlos Augusto Santos, não atendeu às ligações da reportagem nesta quarta (6). Em outras ocasiões, a defesa declarou que ela nega todas as acusações.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O laudo de exumação de Fernanda Carvalho 22, morta em março no Rio de Janeiro, apontou a presença de chumbinho, tipo de veneno para ratos, no corpo. A polícia investiga se a jovem foi envenenada pela madrasta, Cíntia Mariano Dias Cabral, que está presa desde maio.

