Lancha pega fogo com 9 pessoas a bordo em Maresias, litoral de SP

Por volta das 17h, eles ainda combatiam o incêndio. Uma lancha com outros três bombeiros estava a caminho do local para prestar apoio.

Segundo o relato do piloto aos bombeiros, os passageiros foram retirados logo em seguida com coletes salva-vidas e um bote, usado para embarque e desembarque da lancha.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um barco de passeio com nove pessoas a bordo sofreu um incêndio enquanto navegava na região Maresias, no litoral norte paulista, na tarde deste sábado (7). Tripulantes e passageiros foram socorridos e ninguém ficou ferido.

