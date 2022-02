Lancha com 4 pessoas afunda em lago de Brasília; mulher é levada a hospital

Ainda segundo a corporação, o acidente aconteceu pouco tempo após a lancha sair para navegar. Ainda não se sabe o motivo do naufrágio. As causas serão investigadas pela perícia da Capitania dos Portos da Marinha do Brasil.

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Uma lancha ocupada por quatro pessoas naufragou neste domingo (27), por volta das 10h, no Lago Paranoá, em Brasília, informou o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

