Lançamento de missão Artemis I é adiado após falha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lançamento da missão Artemis I, primeiro voo-teste de programa da Nasa para o retorno tripulado à Lua, foi cancelado após o motor três não funcionar como esperado. Uma nova tentativa deve ser feita na primeira semana de setembro.

O primeiro voo-teste do foguete SLS (Space Launch System) com a cápsula Orion, destinada a levar humanos de volta à Lua, estava marcado para a manhã desta segunda (29). Essa etapa não é tripulada.

A contagem regressiva começou 48 horas antes da decolagem, que deveria acontecer na plataforma 39B do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, Flórida.

A previsão do tempo indicava 70% de chance de boas condições para o momento do voo. A perspectiva de bom tempo somada à janela de duas horas para o lançamento era animadora.

Além da meteorologia, estava entre as possibilidades eventuais problemas com os sistemas de lançamento. No último "ensaio molhado" (em que o foguete é levado à plataforma e abastecido, simulando todas as etapas até o lançamento), a agência espacial americana acabou interrompendo a contagem faltando 29 segundos. De acordo com os técnicos, o problema que impediu o cumprimento da meta (chegar até 5 segundos do lançamento simulado) foi identificado e solucionado.