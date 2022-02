Ladrões roubam 106 armas em empresa de segurança na zona sul de SP

Do cômodo onde foram colocadas inicialmente, as armas foram transferidas, ainda com a ajuda do vigilante, para uma perua Fiat Fiorino branca, estacionada na garagem da empresa. No veículo estava o quarto criminoso.

Além disso, os bandidos também desligaram parte do sistema de monitoramento com câmeras.

Ele acrescentou à polícia que, assim que abriu a porta de aço, foi surpreendido por três criminosos, que anunciaram o assalto. Um deles estaria armado com uma pistola. O funcionário estava desarmado, de acordo com registros da Polícia Civil.

O vigilante afirmou que as imagens das câmeras, monitoradas pelo celular, estavam com problemas. Acreditando que seriam vigias externos chegando para o trabalho, ele abriu a porta.

Durante o intervalo, ele afirma ter ouvido o barulho do portão principal do imóvel sendo aberto e fechado. Este primeiro acesso, disse ainda o vigia, fica destrancado, abrindo caminho para a segunda porta, de aço, que fica permanentemente fechada.

