Ladrões levam 6 Porsches de estacionamento na Vila Olímpia, em SP

Dos seis Porsches levados, a Polícia Civil recuperou cinco deles abandonados. Os veículos de luxo foram localizados na madrugada desta sexta-feira (31), por meio do sistema de rastreamento. Eles estavam abandonados nos bairros de Santo Amaro, Jabaquara, Planalto Paulista e Vila Congonhas, todos na zona sul, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Imagens de câmera de monitoramento captaram quando um dos suspeitos pulou o muro do estacionamento, pegou a chave de um dos carros, que estava na roda dianteira, e saiu com o veículo. Um homem foi preso.

