Ladrões invadem galpão da subprefeitura Mooca e levam dois caminhões com produtos apreendidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ladrões renderam uma vigia do galpão da Subprefeitura da Mooca, no bairro Belenzinho (zona leste de SP), e levaram dois caminhões carregados com sacos de produtos apreendidos em operações de combate ao comércio ilegal em vias públicas, na tarde deste domingo (13).

Ao menos 1.200 sacos com mercadorias foram levados pelos criminosos. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que a Polícia Civil realiza diligências para identificar e prender os suspeitos. Já a Subprefeitura da Mooca informou que todas as medidas de segurança foram tomadas.

Segundo a polícia, na tarde de domingo, a vigilante, uma mulher de 52 anos, foi rendida por cinco homens armados, que a fizeram refém e a obrigaram a abrir o galpão onde são mantidas as mercadorias ilegais apreendidas durante fiscalização.

Os criminosos já chegaram ao depósito com os dois caminhões, segundo a subprefeitura, e os encheram com as mercadorias. Logo em seguida, a quadrilha deixou o local. A GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada para atender a ocorrência. Ninguém ficou ferido durante a ação.

"Um inventário está sendo realizado para verificar o que foi levado pela quadrilha. Todas as providências relacionadas à segurança da unidade e dos profissionais que prestam serviço à Subprefeitura Mooca foram tomadas", informou a assessoria de imprensa da subprefeitura.

A Polícia Civil solicitou exames periciais para o galpão. O caso foi registrado como roubo no 8º DP do Brás. Segundo a SSP, diligências estão em andamento para a identificação e prisão dos criminosos.