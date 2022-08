Ladrão devolve celular a funcionária durante roubo a pizzaria: 'Estou pagando'

Essa foi a segunda vez que o estabelecimento foi assaltado em menos de dois meses. No final de junho, um homem armado e com uma toca ninja desceu de um carro prata e rendeu funcionários na frente da pizzaria, levando dinheiro do caixa e dois celulares.

Os dois assaltantes fugiram em uma moto levando o dinheiro do caixa. O proprietário do estabelecimento, Lucas Franca, não informou o valor roubado, mas disse à reportagem que foi uma "pequena quantia em dinheiro".

