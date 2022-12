Laboratórios Hermes Pardini registram terceira semana consecutiva de queda de testes de Covid

A epidemiologista do grupo Melissa Valentine avalia que há uma estabilização no número de casos, mas ainda é cedo pata falar em tendência de queda já que menos pessoas estão realizando testes.

No estado de São Paulo, o total de pessoas que buscaram o exame de diagnóstico do vírus caiu 30,1%. Já a positividade permaneceu estável, com leve queda de 0,2 pontos percentuais.

O total de infectados registrou ligeira queda de 1,77 pontos percentuais no período. O grupo tem 150 unidades próprias em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Pará, além de 6.000 laboratórios parceiros em todos os estados do Brasil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo Hermes Pardini, rede de laboratórios privados com atuação nacional, registrou diminuição de 20,5% na quantidade de testes de Covid-19 realizados na última semana, de 11 a 17 de dezembro, em comparação com a anterior, de 4 a 10. É a terceira semana de queda consecutiva registrada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.