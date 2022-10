Justiça suspende taxas para vans e ônibus fretados em Ubatuba (SP)

Em fevereiro passado, por meio de decreto, a prefeitura reajustou os preços em cerca de 54%. Eles vão de R$ 1.851,66, para vans (por dia), a R$ 4.629,15, no caso de ônibus (também por dia). Os valores são menores para operadores que exploram ramos de hospedagem no município ou cadastrados na Comtur (Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba).

A primeira liminar da Justiça, suspendendo as taxas, foi dada pelo desembargador Siano em 30 de setembro. Em outra decisão, nesta quinta-feira (20), ele proibiu a cobrança de multa de quem não tem senha autorizando a entrada no município.

As suspensões são liminares, ou seja, em caráter provisório, até o julgamento definitivo da ação, segundo o desembargador James Siano, do Órgão Especial do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), relator do caso.

