Justiça suspende discussão da Lei de Zoneamento na Câmara de SP

"Tenho certeza que o tribunal irá reverter essa decisão com a máxima urgência, pois é completamente desarrazoada, fere o princípio da separação dos poderes, invade competência do Legislativo e afronta o princípio do ato interna corporis [que é questão interna de cada poder]", disse Nunes.

Por exemplo, ainda não existe uma definição de qual será o zoneamento onde se avalia excluir as zonas no entorno de estações de trem, metrô e corredores de ônibus, áreas na qual atualmente é possível construir prédios sem limite de altura.

Entre os argumentos destacados pela juíza está a necessidade de "ao menos menos uma audiência pública em cada uma das 32 subprefeituras da capital, convocando as audiências públicas com ao menos dez dias de antecedência".

Em decisão liberada no processo nesta terça-feira (5), a juíza Larissa Kruger Vatzco acatou ação de Débora Pinheiro Lima, coordenadora estadual do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), que afirma haver ausência de efetiva participação popular na discussão.

