Justiça suspende aumento de limite de barulho criado por 'jabuti' da Prefeitura de SP

Como mostrou a coluna, a Prefeitura de São Paulo tem tentado elevar o limite sonoro no entorno do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, que tem recebido multas devido a infrações ao limite de barulho da região, que é uma ZOE (Zona de Ocupação Especial) e tem teto de 55 decibéis.

A decisão do TJ-SP foi tomada a partir de Ação Direta de Inconstitucionalidade apresentada pelo vereador Celso Giannazi, do PSOL.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O desembargador Fernando Antonio Ferreira Rodrigues, do Tribunal de Justiça de São Paulo, suspendeu em caráter limitar trecho de lei da Prefeitura de São Paulo que determinou o aumento do limite sonoro para shows e grandes eventos em toda a cidade para 75 decibéis.

