Justiça proíbe rodeios em MG por risco de morte de animais

Entre as modalidades incluídas no projeto de lei sancionado estão o adestramento, concurso completo de equitação, hipismo rural, provas de laço e de rodeio.

Em 17 de setembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou projeto de lei que regulamenta as práticas de rodeio, vaquejada e do laço, que passaram a ser reconhecidas como expressões esportivas e culturais.

O texto, no entanto, está parado na Casa à espera de parecer desde maio. O MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho) é uma das entidades que se opõem ao fim dos rodeios no estado.

A possibilidade do fim dos rodeios já vem sendo discutida também em outros estados. No Rio Grande do Sul, um projeto de lei nesse sentido foi apresentado pelo deputado estadual Rodrigo Maroni (PSDB).

Caberá ao estado, que figura na ação como réu, cumprir ou recorrer da decisão. A AGE (Advocacia Geral do Estado) informou que não foi notificada da decisão e vai se manifestar nos autos do processo.

