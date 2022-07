Justiça proíbe mineração na Serra do Curral, cartão-postal da região de BH

Para o autor da ação popular, o projeto da Tamisa viola regras urbanísticas previstas no Plano Diretor de Nova Lima, "legislação responsável por nortear a ocupação dos espaços da cidade", pontua o ex-vice-prefeito, no processo.

A aprovação do licenciamento ocorreu por 7 votos a 4, com indicados pelo governo e entidades patronais votando pela autorização da lavra.

O Copam é um colegiado vinculado à Semad (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) que conta com representantes do governo e da sociedade civil.

A sessão terá a participação de representantes da empresa, do autor do processo e da AGE (Advocacia-Geral do Estado). Caso não haja acordo, o juiz decidirá se mantém ou não a suspensão.

Ambientalistas apontam para possível impacto do projeto da Tamisa no fornecimento de água para a capital.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.