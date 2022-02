Justiça Militar condena sargento flagrado com cocaína no avião da FAB a 14 anos de prisão

O advogado Thiago Diniz Seixas, responsável pela defesa do militar, argumentou que Rodrigues não exportou drogas, apenas transportou e, por isso, não seria nada além de uma mula do tráfico.

A escolha dos integrantes do Conselho é feita por sorteio dentro militares de posto superior ao do acusado.

Entretanto, disse o magistrado, a decisão sobre o tema ficará a cargo do juiz de execução quando o condenado se apresentar as autoridades brasileiras.

No julgamento no Brasil, o juiz militar indicou ser favorável a que o tempo cumprido na Espanha seja descontado da pena imposta nesta terça (15).

O magistrado considerou a ma fé do militar pelo fato dele saber as regras internas a serem burladas para transportar a droga.

O militar brasileiro foi detido em 2019 em Sevilla, na Espanha, com 37 quilos de cocaína, quando viajava como parte da tripulação de apoio do presidente Jair Bolsonaro.

