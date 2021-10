Justiça mantém limite de até 60 segundos para badalo de sinos na capital paulista

"Considerando que a duração do ruído ultrapassou em apenas 16 segundos o limite legal, que o padre responsável pela toca dos sinos se prontificou a adequar o soar dos sinos às restrições legais nos autos do inquérito civil, e que é a primeira infração cometida, mostra-se adequada a aplicação da penalidade de advertência, em substituição à multa", escreveu.

"Desde que os sons tenham duração não superiores a 60 segundos e apenas para assinalação das horas e dos ofícios religiosos; e carrilhões, desde que os sons emitidos tenham duração não superior a 15 minutos, com intervalos de 6 horas, no horário compreendido entre 7h e 22h", escreve a lei, segundo explicou a prefeitura à reportagem.

A Arquidiocese de São Paulo ajuizou a ação contra a prefeitura com o objetivo de ser declarada imune à aplicação da lei e também pedia a anulação de uma multa no valor de R$ R$ 36.540 (em valores atualizados), aplicada a uma paróquia da Água Branca, na zona oeste, que em 2014 badalou seus sinos por 76 segundos, ou seja, por 16 segundos a mais do que determina legislação municipal.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão da juíza Celina Kiyomi Toyoshima, da 4ª Vara de Fazenda Pública, que negou recurso da Mitra Arquidiocesana de São Paulo para que fosse reconhecido o direito de tocar os sinos de igrejas por tempo superior ao limite permitido em lei. Atualmente a regra permite o toque por no máximo 60 segundos.

