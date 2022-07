Justiça libera operação de empresas de ônibus fretado em circuito aberto por apps

Com isso, as empresas de viagens rodoviárias Style Bus, de Santos, e Bueno Turismo, de Goiânia, ficam liberadas para a operação em âmbito federal por trechos soltos.

Pela decisão, fica impedida a aplicação da Portaria 27, norma que equipara a atividade do fretamento colaborativo à clandestinidade em viagens interestaduais pelo descumprimento do circuito fechado, que vincula viagens de ida e volta.

Empresas de fretamento de ônibus entraram com processo judicial contra a ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre), pedindo a operação no chamado circuito aberto, e o juiz Ricardo de Castro Nascimento, da 17ª Vara Cível Federal de São Paulo, concedeu liminar que garante a operação.

