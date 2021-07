Justiça do RJ suspende leilão de obra com símbolos nazistas

Na petição, a Fierj afirma que não se trata de obra histórica do período nazista, mas de "verdadeiro produto apologético do pensamento histlerista".

"Há que se ponderar que foram relatados fatos graves envolvendo a comercialização de objeto ligado ao nazismo, tornando ainda mais urgente a medida pleiteada", segue a juíza. A decisão é assinada pela juíza Angelica dos Santos Costa, do Tribunal de Justiça do Rio.

A Justiça deferiu liminar acatando pedido da Federação Israelita do Rio de Janeiro (Fierj). A juíza entendeu que existe "situação fatídica que gere grande prejuízo à parte requerente e a toda comunidade judaica e outras vítimas do holocausto".

A obra reunia diversos broches com suásticas, tinha a frase "the strange loves of Adolf Hitler" estampada e uma assinatura de suposta autoria de Hitler.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio de Janeiro determinou a suspensão de leilão virtual de um quadro com símbolos e ornamentos nazistas que seria realizado nesta sexta-feira (23).

