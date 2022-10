Justiça do Rio solta suposta vidente envolvida em golpe milionário contra idosa

Os quadros faziam parte do acervo da vítima, que os herdou há sete anos após a morte do marido romeno Eugéne Boghici, conhecido como o marchand Jean Boghici.

No total, quatro foram detidos e dois continuam foragidos --o sétimo homem morreu. Há um mês, a prima de Jacqueline, Rosa Stanesco Nicolau, que se passava por vidente, o filho Gabriel Nicolau e Sabine Boghici, filha da idosa vítima do golpe, tiveram a prisão temporária mantida. A Justiça considerou que a medida era necessária para a continuidade da investigação.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio de Janeiro decidiu flexibilizar a prisão de uma das falsas videntes presas sob suspeita de aplicar um golpe estimado em R$ 725 milhões na viúva de um dos maiores colecionadores de arte do país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.