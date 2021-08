Justiça determina soltura de Paulo Galo, suspeito de incendiar estátua de Borba Gato

Além de Galo, também tiveram a prisão revogada o motorista Thiago Vieira Zem, dono do veículo em que os pneus usados no incêndio foram transportados, e o motorista Danilo Silva de Oliveira, que admitiu ter participado dos incêndios, mas nega ter ateado fogo nos pneus.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou nesta terça-feira (10) a soltura do motoboy e integrante do movimento Revolução Periférica Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como Galo, após 14 dias de prisão.

