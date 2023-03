Justiça determina internação de suspeito de planejar ataque a escola no Rio

Em sua conta no Twitter, ele usava o nome Taucci e uma sequência de números. Taucci é o sobrenome do garoto que abriu fogo contra colegas em Suzano há quatro anos.

"O aluno encaminhou mensagens e fotos de armas aos demais alunos por WhatsApp, e alguns pais estão se sentindo acuados e amedrontados com tais mensagens e fotos", segundo trecho do boletim.

Além da internação provisória do adolescente, a juíza determinou a busca e a apreensão dos equipamentos eletrônicos encontrados na casa dele e a quebra do sigilo de dados e comunicações.

Na dark web (área não rastreável da internet), a data é associada a incentivos a ataques semelhantes ao que aconteceu na escola do estado do Colorado, em que dois alunos mataram 13 pessoas a tiros.

O vídeo mostra o adolescente com armas de fogo e falando sobre os planos de realizar um massacre em uma escola, localizada pela Interpol em um trabalho conjunto com a Polícia Federal.

A determinação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Rio na sexta-feira (24). O alerta partiu do Google para a Interpol, após a identificação de um vídeo publicado no Youtube com conteúdo que sugere risco iminente de morte ou lesão grave a terceiros.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro, determinou a internação provisória de um adolescente suspeito de planejar um ataque a uma escola no estado.

