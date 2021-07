Justiça de SP decreta prisão por tempo indeterminado de 'Gatinha da Cracolândia'

Na rede social Instagram, onde ela se identifica como influencer e tem cerca de 36 mil seguidores, Lorraine ostenta uma vida de luxo em barcos e locais paradisíacos. Segundo a polícia, ela já havia sido presa no mês passado ao ser flagrada com uma pequena quantidade de drogas. A jovem, porém, foi liberada pela Justiça para responder ao caso em liberdade pelo fato de ser mãe.

"Fui contratada para o flagrante. Naquele momento, eu não tinha a ciência de que ela era investigada [pela 1ª Seccional]. Conversei com a Lorraine [na tarde deste sábado] no 89º DP e ela tem o desejo que eu continue na defesa dela, mas preciso [antes disso] resolver contratualmente isso com a família dela. Por isso, não irei me manifestar", afirmou a advogada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.