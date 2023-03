Justiça dá liberdade provisória a homem preso por arrastar menino em praia

Justiça quer acompanhar a evolução clínica do homem. O juiz do caso também determinou que a irmã tem o dever de "apresentá-lo à oportuna perícia para exame de sua sanidade mental".

O suspeito está sob responsabilidade legal da irmã. Segundo a Justiça, Karolina Cunha da Conceição agora é a curadora dele. Ficou sob responsabilidade de Karolina "informar ao juízo eventual estabelecimento onde permanecerá internado o réu ou as condições do tratamento ambulatorial".

A liberdade foi concedida após o homem ser diagnosticado com esquizofrenia. Ele foi liberado para receber tratamento de saúde no início deste mês.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo concedeu liberdade provisória a um homem de 35 anos preso por arrastar um menino pela orla da praia em Praia Grande, no litoral sul do estado.

