Justiça cobra R$ 10 mil de Doria e Rossieli por pintarem escolas com cores do PSDB

O programa Escola mais Bonita, instituído em janeiro de 2019, estipulou que as escolas da rede estadual deveriam receber as cores, além do branco, azul e amarelo -sendo 30% azul e 10% amarelo. Estas duas últimas compõem as cores oficiais do PSDB, partido que governa o estado de São Paulo desde 1995.

