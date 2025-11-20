   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Justiça anula revisão de tombamento que permitiu condomínio nos Jardins, em SP

Por Folha de São Paulo

20/11/2025 17h48 — em
Variedades



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Decisão da Justiça anulou a revisão do tombamento dos jardins América, Europa, Paulista e Paulistano, em São Paulo, que permitia a verticalização dos bairros.

A mudança havia sido aprovada pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico) do estado de São Paulo no fim do ano passado.

A ação, movida pelo Coletivo Jardins, teve parecer favorável da juíza da 7ª Vara de Fazenda Pública. A decisão foi publicada na terça-feira (18).

No despacho, a magistrada afirma que a votação da resolução desobedeceu o regimento interno do órgão de preservação estadual. Segundo os autores da ação, a proposta foi votada de forma automática após rejeição de substitutivo apresentado.

As regras preveem que, em caso de não aprovação do texto original, deve ser feita uma nova votação, o que não ocorreu.

"Nesse sentido, incumbia ao presidente do Conselho, após a rejeição da proposta substitutiva apresentada pela conselheira Andréa de Oliveira Tourinho (13 votos contrários e 07 votos favoráveis), proceder à votação da proposta original. Todavia, assim não o fez", diz trecho da decisão.

Procurada, a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não respondeu.

A resolução aprovada pelo Condephaat retirou qualquer restrição quanto ao uso dos imóveis nos bairros. Até então, a regra vigente determinava o uso familiar dos lotes, o que impedia a construção de prédios e divisão dos terrenos, segundo contratos assinados por proprietários com o loteador original do Jardim América. A partir da nova resolução, o uso multifamiliar se tornou viável.

Com isso, abriu-se a possibilidade de criação de novos condomínios residenciais no bairro, tipo de empreendimento para o qual há forte interesse do mercado imobiliário.

O traçado das ruas, os recuos das construções em relação às bordas dos terrenos e a manutenção da cobertura vegetal continuaram no tombamento.

Bastidores da Política - Quando os companheiros de terno roubam juntos e a sociedade paga a conta Bastidores da Política
Quando os companheiros de terno roubam juntos e a sociedade paga a conta

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


20/11/2025

Empresa e entidade responsáveis por estrutura que pegou fogo na COP30 silenciam sobre incidente

20/11/2025

Pará cria rede de afrotecas para promover educação antirracista na primeira infância

20/11/2025

Negociadores dizem ser difícil retomar COP30 nesta quinta e divergem sobre impacto

20/11/2025

Imprensa internacional cita problemas da COP30 antes de incêndio e interrupção de negociações

20/11/2025

Incêndio atinge pavilhões da COP30, esvazia áreas e interrompe negociações climáticas

20/11/2025

PL Antifacção: entenda o que mudou da primeira versão para a aprovada na Câmara

20/11/2025

Mutirão reverte 3,7 mil condenações de porte de maconha após decisão do STF

20/11/2025

Acidente entre carro e moto deixa três mortos em Votorantim (SP)

20/11/2025

'Não tenho amanhã', diz pai de estudante de medicina morto há um ano pela PM em SP

20/11/2025

Lula assina decretos que desapropriam áreas para quilombolas em 14 estados

20/11/2025

Incêndio atinge pavilhões da COP30, esvazia áreas e interrompe negociações climáticas

20/11/2025

Incêndio atinge pavilhões da COP30, causa correria e interrompe negociações climáticas

20/11/2025

Influenciador Gigante du Grau é morto a tiros em Ribeirão Preto (SP)

20/11/2025

Países mais vulneráveis temem fim do mundo com aquecimento acima de 1,5°C

20/11/2025

Incêndio atinge pavilhões da COP30 em Belém

20/11/2025

Chuvas causam alagamentos e água invade casas no interior da Bahia

20/11/2025

Incêndio atinge pavilhões da COP30 em Belém

20/11/2025

Incêndio destrói imóveis comerciais em São Bernardo do Campo (SP)

20/11/2025

Motorista que criou falsa bomba e travou Rodoanel diz que queria chamar a atenção para condições de trabalho, afirma delegado

20/11/2025

Ataque a tiros deixa três mortos em bar de Nova Iguaçu (RJ)

20/11/2025

Incêndio atinge pavilhão da COP30 e local é evacuado

20/11/2025

Moradores de Belém tentam conhecer COP30 no feriado, mas evento lota e portões são fechados

20/11/2025

Alemã cria abaixo-assinado de pedido de desculpas por fala de Merz

20/11/2025

Educafro e OAB pedem indenização coletiva de R$ 414 mi ao Itaú por morte de cliente negro

20/11/2025

Ministério da Agricultura trava Plano Clima e barra entrega na COP30

20/11/2025

Estudantes convocam atos para pedir anulação total do Enem após caso de questões semelhantes

20/11/2025

Motorista enfrenta lentidão na saída do feriado em SP; confira situação das estradas

20/11/2025

Secretário-geral da ONU diz que meta de 1,5°C é inegociável e que espera Trump

20/11/2025

Ouvidor das polícias e OAB pedem que Corregedoria Geral investigue PMs que invadiram escola em SP


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!