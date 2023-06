Justiça afasta diretoria de presídio no CE após denúncias de tortura

A juíza recomendou que a SAP sugira a participação dos servidores em programa de atendimento psicossocial ou para avaliação do quadro de saúde física e psíquica. Há, também, indicação para participação em cursos de formação profissional que envolvam temas como direitos humanos, ética no serviço público, entre outros. A reportagem procurou a Secretaria para saber se o afastamento já aconteceu. Caso tenha um retorno, esta nota será atualizada.

O detento teria sido atingido "com o uso de instrumento contundente", o que resultou em feridas na coxa esquerda e joelho direito, compatíveis com ação de munição não letal, além de escoriações na virilha direita e feridas recobertas por curativos na região inferior abdominal, ombro direito e região parietal esquerda.

Ainda segundo os relatos, uma das situações envolve um preso que precisou ser internado após agressões sofridas dentro da unidade prisional. Segundo o TJCE (Tribunal de Justiça do Ceará), o laudo pericial realizado no dia seguinte à ocorrência confirmou as agressões.

A Justiça do Ceará determinou o afastamento provisório, por um período de 90 dias, do diretor, vice-diretor, chefe de segurança e disciplina, gerente administrativo da unidade, além de um policial penal. A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização) tem 24 horas para cumprir a decisão.

