Justiça aceita denúncia por estupro de miss e Brennand é réu em 6 ações

- Brennand foi preso pela Interpol em Abu Dhabi, no dia 13 de outubro. Ele foi solto no dia seguinte, após pagar fiança, e desde então está hospedado em um hotel, onde aguarda extradição para o Brasil.

Com a decisão, Brennand passa a responder a seis ações na Justiça de São Paulo, mas não está preso. Ele chegou a ser detido em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, mas pagou fiança e foi solto no dia seguinte. Desde então, aguarda extradição para o Brasil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.