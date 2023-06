Justiça absolve PMs pela morte de carroceiro em Pinheiros (SP)

Na época do ocorrido, os policiais envolvidos na ocorrência chegaram a ser afastados do trabalho nas ruas, mas depois retornaram para suas atividades habituais.

"O restante da prova testemunhal demonstrou que a vítima era uma pessoa tranquila quando não estava sob influência de entorpecentes, mas que, no dia dos fatos, estava 'alterada, falando alto e sozinha' e que, inclusive, foi vista 'segurando o pedaço de pau, com o braço levantado, indo em direção aos policiais'", diz ainda a decisão.

O caso ocorreu no bairro de Pinheiros, na capital paulista. Na época, Nascimento foi abordado pelos agentes da Polícia Militar (PM) e morto com dois tiros por um deles. Os PMs foram denunciados por homicídio qualificado pelo Ministério Público.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.