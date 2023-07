Justiça absolve Camilo Cristófaro de acusação de racismo por falar 'é coisa de preto'

No dia, a reunião foi interrompida após a frase ter sido escutada no sistema de som da Câmara. Com a repercussão do caso, o Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça o vereador.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo absolveu o vereador Camilo Cristófaro (Avante) da acusação de racismo. No dia 3 de maio do ano passado, o vereador foi flagrado em uma sessão de CPI na Câmara Municipal dizendo "não lavaram a calçada, é coisa de preto".

